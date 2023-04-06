حزب الله: نقف مع المقاومة الفلسطينية لردع العدو الإسرائيلي

بيروت - وكالة الرأي:

جدد حزب الله اللبناني تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، ووقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الأقصى المبارك وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته.

وأدان الحزب في بيان صحفي، اليوم الخميس، بشدّة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال مُنتهكة حرمة بيت الله وقبلة المسلمين الأولى وقيامها باعتقال مئات المصلين، مخليةً الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد وتدنيسها.



وقال: "إنّ ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمسّ كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والإخلاقية والإنسانية".

وأضاف الحزب: "هذا يستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم، كما أنه رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وإرهابه وإجرامه".



