نيوكاسل يكتسح ويستهام… ومانشستر يعبر برينتفورد في الدوري الإنكليزي

تواصل الصراع الشرس بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد على المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الأربعاء.

واكتسح نيوكاسل مضيفه ويستهام يونايتد 5 1/ في الوقت الذي فاز فيه مانشستر على ضيفه برينتفورد 1 /صفر.

واقتسم نيوكاسل ومانشستر المركز الثالث برصيد 53 نقطة لكل منهما، لكن نيوكاسل يتفوق بفارق الأهداف.

وعلى استاد لندن الأولمبي، بسط نيوكاسل سيطرته مبكرا على المواجهة أمام ويستهام وتقدم بهدفين في أول 13 دقيقة عن طريق كاليوم ويلسون والبرازيلي جولينتون.

ورد ويستهام بهدف حمل توقيع مدافعه الفرنسي كورت زوما، لينتهي الشوط الأول بتفوق نيوكاسل بهدفين لهدف.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني أحرز كاليوم ويلسون الهدف الثاني له والثالث لنيوكاسل وتبعه السويدي ألكسندر إيساك بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82 ثم أحرز جولينتون الهدف الثاني له والخامس للفريق الضيف في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب أولد ترافورد، حسم مانشستر يونايتد فوزه على برينتفورد بفضل الهدف الذي سجله هداف الفريق ماركوس راشفورد في الدقيقة .27

(د ب أ)