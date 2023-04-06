الصحة تستحدث عدة خدمات بمستشفياتها منذ بداية العام 2023

غزة- وكالة الرأي

أظهر التقرير الربعي للعام الحالي والصادر عن الإدارة العامة للمستشفيات أن وزارة الصحة عملت خلال تلك الفترة على استحداث عدة خدمات داخل مستشفياتها من خلال استحداث وحدة جراحة الاورام في مجمع الشفاء الطبي، واستحداث خدمة عمليات تعديل الحاجز الانفي واستئصال اللحميات في قسم عمليات ENT في مستشفى ابو يوسف النجار.

كما عملت وزارة الصحة على استحداث خدمة عيادة الاشعة التداخلية بدائرة العيادة الخارجية في مجمع الشفاء، والانتهاء من تأهيل وتوسعة حضانة مستشفى الأقصى لتصل الى 21 حاضنة من المستوى الثالث، إضافة الى استحداث عمليات ترقيع طبلة الاذن وهي تضاف للخدمات المقدمة في مستشفى الأقصى، كذلك افتتاح عيادة الصداع وافتتاح عيادة Warfarin وتنظير القنوات المرارية ERCP في مجمع ناصر الطبي.

وأشار التقرير الذي أعدته دائرة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمستشفيات الى افتتاح عيادة التغذية العلاجية لأمراض الكلى في مجمع ناصر الطبي، وكذلك افتتاح عيادة مرضى التلاسيميا مستشفى الصداقة التركي مع توفير الاحتياجات اللازمة، وافتتاح عيادة القدم السكري بمختلف تفرعاتها في مستشفى الأوروبي، بالإضافة الى افتتاح عيادة الباطنة في مستشفى الاوروبي.

وبين التقرير الربعي أنه تم استحداث خدمة الرعاية الطبية العاجلة في مركز النصيرات وتشكيل لجنة تنسيق خدمات الطوارئ برئاسة د. محمد العطار لتشغيل المركز للرعاية العاجلة.

وعلى صعيد عمليات التوسعة والتطوير أفاد التقرير أنه تم افتتاح قسم طوارئ مجمع الشفاء الطبي المرحلة الأولى بعد الانتهاء من تطويره، ونقل الصيدلية الخارجية لمبنى هند الدغمة في مجمع ناصر الطبي، كذلك افتتاح غرفة الرعاية اليومية في قسم طوارئ الاطفال بعد إعادة تأهيلها في مستشفى بيت حانون.

وذكر أنه تم تفعيل جهاز Bronchoscopy في مستشفى الاندونيسي من خلال تدريب طاقم ومراسلة الوزارة بالخصوص، وزيادة أيام الحجز لتصوير U/S بالعيادة الخارجية في مستشفى الاندونيسي بواقع 25 حالة جديدة ليصبح العمل 3 أيام أسبوعيا، وإعادة فتح قسم جراحة حريم في مستشفى شهداء الأقصى بعد إتمام عملية الترميم والتوسعة في القسم بالتعاون مع مؤسسة ضد الجوع.