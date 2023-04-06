وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لهبة شعبية كبرى في موريتانيا نصرة للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون الأجانب " تُصدر 3716 وثيقة في الرُبع الأول لـ 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الأردن .. 262 حالة طلاق في الأسبوع الأول من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق" تطالب بفضح الاحتلال دولياً وتقديمه للمحاكمة وكالة الرأي الفلسطينية " تكية عباد الرحمن" توزع عشرات الوجبات على الأسر المتعففة يوميًا وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 11482 زائراً للمواقع الأثرية منذ بداية 2023 وكالة الرأي الفلسطينية القناة 12 تزعم: صواريخ القسام (أرض- جو) محلية الصنع بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستحدث عدة خدمات بمستشفياتها منذ بداية العام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط "13" مُتسولاً في محافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: ضبط ألعاب أطفال مخالفة لثقافة المجتمع
أخبار » الأخبار الفلسطينية

القناة 12 تزعم: صواريخ القسام (أرض- جو) محلية الصنع بغزة

06 نيسان / أبريل 2023 12:26

مقاوم من كتائب القسام يطلق صاروخا نحو طائرات الاحتلال
مقاوم من كتائب القسام يطلق صاروخا نحو طائرات الاحتلال

 غزةوكالة الرأي

زعمت القناة 12 العبرية أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن صورايخ أرض-جو التي تطلق مؤخرا من غزة هي إنتاج محلي في غزة.

وتبنت كتائب القسام خلال الأيام الأخيرة استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية المغيرة على القطاع بصواريخ أرض - جو.

ونشرت الكتائب مقاطع مصورة لإطلاق الصواريخ المحمولة على الكتف باتجاه الطيران الذي أطلق البلالين الحرارية لتفادي الصواريخ.

وقالت القناة العبرية صباح اليوم الخميس، إن مستوطني غلاف غزة استيقظوا الليلة وسط حالة من الذعر الشديد بعد سلسلة انفجارات شديدة هزت الغلاف.

وأوضحت القناة إن المستوطنين شعروا بالرعب بعد سماع دوي انفجار صواريخ أرض - جو إطلقت من قطاع غزة نحو الطائرات الإسرائيلية.

ونقلت عن مستوطن قوله:" كانت هناك سلسلة جنونية من الانفجارات، وكأنها أصابت المنزل، اهتز كل شيء".

وأضاف المستوطن: صواريخ أرض جو التي يطلقونها لها هدف مزدوج، محاولة إسقاط الطائرات والثاني إرهاب مستوطني الغلاف من خلال انفجارها في الجو.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟