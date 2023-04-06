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خلال شهر رمضان

" تكية عباد الرحمن" توزع عشرات الوجبات على الأسر المتعففة يوميًا

06 نيسان / أبريل 2023 12:43

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

تنتشر العديد من "تكايا" الطعام الخيرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لتقديم وجبات إفطار ساخنة يومياً للعائلات المتعففة.

وقال مدير مشروع تكية عباد الرحمن عرفات ديب، إن مشروع إفطار الصائمين في شهر رمضان، مستمر للعام الرابع على التوالي، حيث يتم استهداف 100 أسرة متعففة وفقيرة.

وأضاف ديب خلال حديثه لوكالة "الرأي" اليوم الخميس، أن التكية تعمل على تحضير وجبات الطعام بشكل يومي لسكان الحي المحتاجين، مبيناً أن العمل داخل تكية عباد الرحمن هو جهد متكامل، مع المتبرعين وأهل الخير، من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة للمتبرعين من الخارج.

ودعا ديب أهل الخير الى مواصلة العطاء والمزيد من التبرعات، حتى تشمل كافة الأسر المتعففة، لما لهذا العمل من أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة.  

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