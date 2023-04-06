الأردن .. 262 حالة طلاق في الأسبوع الأول من رمضان

كشف الناطق الرسمي باسم دائرة الإفتاء في الأردن الدكتور حسان أبو عرقوب إن غالبية حالات الطلاق في الأردن البالغ عددها 262 في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك "طلاق رجعي".

وأضاف أبو عرقوب - لموقع"رؤيا" المحلي - أن الإحصائية لم تقتصر على الأردنيين فحسب، بل شملت المقيمين على أرض المملكة، مبينا أن عدد حالات الطلاق "طبيعي" مقارنة بإحصائيات السنوات السابقة لنفس الفترة.

وبخصوص دوافع الطلاق، أوضح أنها غير معروفة ، مؤكدا أنه سيتم الوقوف على الإحصائية بعد شهر رمضان المبارك، لازدحام العمل وتقلص ساعاته.

وبين أبو عرقوب إن إجمالي الفتاوى التي تلقّتها الدائرة خلال الأسبوع الأول من رمضان بلغ 11273 فتوى، تمثلت في العبادات من صلاة وصيام وزكاة، ومعاملات مالية.

ونصح المواطنين بالابتعاد عن الغضب وحل المشكلات عبر التفاهم والحوار، داعيا إلى التحلي بالصبر، طلبا للأجر والثواب وتحسبا من تفاقم الأمورالتي قد تصل إلى الطلاق.

المصدر: الشرق القطرية