نقابة الموظفين تبحث مع الأوقاف آلية توزيع زكاة الفطر من المستحقات

التقى وفد من نقابة الموظفين في القطاع العام وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، للتباحث بشأن دفع زكاة الفطر من مستحقات الموظفين ودفعها لمستحقيها.

حيث تم مناقشة آليه توزيع زكاة الفطر على الموظفين المتعسرين ودور النقابة في ذلك، حيث سيتم تقديم الكشوفات من وزارة المالية ونقابة الموظفين وتسليمها لوزارة الأوقاف لتأكد عبر لجان الزكاة من وصولها لمستحقيها من الموظفين المتعسرين والمحتاجين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على الفتوى الصادرة عن المجلس الفقهي بجواز اخراج زكاة الفطر من المستحقات؛ وصرفها للموظفين المحتاجين.

وضم الوفد كلاً من نقيب الموظفين خليل الزيان وعضو مجلس الإدارة منذر سالم.