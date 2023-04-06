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40 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

06 نيسان / أبريل 2023 11:25

القدس المحتلةوكالة الرأي :

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 40 ألف مصل، أدو صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الخميس.

وتمكن المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية، وليلة أول من أمس، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، واعتقلت عددا منهم، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، وأصابت العشرات.

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