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إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار في القدس

07 نيسان / أبريل 2023 12:25

من مكان العملية
من مكان العملية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أصيب جندي إسرائيلي في عملية إطلاق النار قرب مفترق جبع شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة جندي بجراح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق عليه، فيما تمكن منفذ العملية من الانسحاب من المكان.

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