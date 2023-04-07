غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمقاومة ترد

غزة - وكالة الرأي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف والتصدي لطائرات الاحتلال أثناء تنفيذ غاراتها على القطاع.

وقال مراسل "الرأي" إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أراضٍ زراعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال قطاع غزة، وفي بلدة الفخاري شرق خان يونس.

وأضاف مراسلنا، أن الطائرات قصفت بعدة صواريخ موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة، ومرصدا شرق المدينة.

وأعلنت كتائب القسام في بيان لها، تصدي دفاعتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة، بينما أعلنت كتائب الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة «نتيف عتسراه» برشقة صاروخية، في وقتٍ أطلقت كتائب المجاهدين صاروخ أرض - جو تجاه طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن الطائرات المقاتلة هاجمت مسار نفق في منطقة بيت حانون ومسار نفق آخر في منطقة خان يونس، كما تم استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة.