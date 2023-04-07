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دعت شعبنا وقواه للتوحد دفاعًا عن الأقصى

حماس: نحمّل الاحتلال مسؤولية عدوانه على القدس وغزة

07 نيسان / أبريل 2023 01:04

إحدى غارات الاحتلال على غزة الليلة
إحدى غارات الاحتلال على غزة الليلة

غزة - وكالة الرأي:

حملّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير والعدوان السافر على قطاع غزة وشعبنا الفلسطيني، وعمّا ستؤول إليه الأمور في المنطقة.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة منه: "إن هذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى، لن يحقق للاحتلال أمناً، ولن يصنع له نصراً ولا حقاً في أرضنا وقدسنا وأقصانا الذي دونه المهج والأرواح".

وأكدت أن العدوان الصهيوني ضد القدس وغزة لن يفتّ في عضد شبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي أخذت على نفسها عهداً بأن تبقى درعاً وسيفاً لحماية شعبنا وقدسنا وأقصانا.

ودعت الحركة، شعبنا في أماكن وجوده كافّة والقوى والفصائل إلى التحرّك الموحّد في معركة مفتوحة لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولإفشال مخططاتهم التهويدية للقدس والأقصى، ودفاعاً عن شعبنا وحقّه في الحرية وتقرير المصير رغم أنف الاحتلال الذي مصيره إلى زوال مهما طال الزمن وكلّف من ثمن.


 

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