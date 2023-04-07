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الطقس: اجواء جافة وارتفاع ملموس على الحرارة

07 نيسان / أبريل 2023 08:27

انخفاض
انخفاض

تتأثر البلاد بكتلة هوائية دافئة وجافة لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو  هذه الليله غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا في المناط ق الجبلية ولطيفا في بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا السبت يكون الجو غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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