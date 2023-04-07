الاحتلال يعتقل 12 شابًا من الداخل المحتل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عند منتصف الليل، 12 شابًا فلسطينيًا من سكان الداخل المحتل، خلال مواجهات محدودة اندلعت في مناطق متفرقة لليلة الثانية على التوالي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه الاعتقالات تمت في أم الفحم وسخنين وكفر مندا والناصرة.