التشريعي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة ولبنان، محملاً،الاحتلال المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق الأرض والمقدسات والتي سيؤدي استمرارها حتماً لاشتعال المنطقة.

وأكد بحر في تصريح له ، اليوم الجمعة، أن المسجد الأقصى هو بوصلة الصراع وعنوان وحدة الأمة، داعياً إلى الانتفاض فلسطينيا وعربيا واسلاميا دفاعا عن الأقصى في وجه الهجمة الصهيونية المسعورة.

وطالب المنظمات الدولية والأممية والبرلمانات الدولية للتدخل العاجل للجم الاحتلال وكبح سلوكه الفاشي ومحاسبته على انتهاكاته الصارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية.



