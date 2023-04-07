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البريج يكتب التاريخ بوصول قطبي المخيم لنهائي الدوري

07 نيسان / أبريل 2023 09:36

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بات نادي شباب البريج على موعد مع كتابة التاريخ بصفحات الرياضة الفلسطينية، لوصوله لنهائي دوري كرة السلة في قطاع غزة للموسم 2022_2023، للمرة الأولى في تاريخه. 

وتمكن شباب البريج من الوصول للنهائي، عقب فوزه ذهابا وايابا في نصف النهائي على جمعية الشبان المسيحية. 

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصل فيها الشباب لنهائي المسابقة، إلى جانب جاره خدمات البريج، المتواجد بشكل دائم في المباريات النهائية لبطولات كرة السلة. 

وتعد هذه المرة الأولى أيضا، التي يصل فيها فريقان من نفس المخيم إلى المباراة النهائية لدوري كرة السلة، حيث جرت العادة أن يلتقي خدمات البريج بجاره خدمات المغازي في نهائي الدوري، بينما سبق قبل ذلك تواجد أندية أخرى في نهائي الكأس إلى جانب خدمات البريج.

ولم يأتي هذا الأمر من فراغ، لولا أن إدارتي الخدمات والشباب تولي كرة السلة اهتماما خاصا، رغبة منها أن تبقى كرة السلة هي العنوان العريض للمخيم، وللحفاظ على إرث قديم، كتبت سطوره بحروف من ذهب. 

التاريخ الكبير لمخيم البريج في كرة السلة، وامتلاء المخيم بالمواهب السلوية، ترجمة منطقية لوصول قطبي المخيم للمباراة النهائية. 

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