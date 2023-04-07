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صدور قرار بحرمان الجماهير من حضور بطولة رمضانية

07 نيسان / أبريل 2023 09:40

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة ريتشل كوري الكروية الرمضانية، عن اتخاذ اللجنة قرارا باستكمال بعض مباريات البطولة بدون حضور جماهيري، نظرا لحالة الشغب التي شهدتها إحدى المباريات. 

وتوقفت البطولة خلال اليومين الماضيين، بسبب شغب الجماهير خلال منافسات البطولة، مما أدى لاتخاذ قرارا بعدم حضور الجماهير خلال مرحلة نصف النهائي، على أن تعود في اللقاء الختامي. 

ويعد هذا القرار سابقة نادرة الحدوث في البطولات الرمضانية، والتي ترتكز في الأساس على متابعة الجماهير خلال أيام شهر رمضان.

وتقام هذه البطولة للمرة الرابعة عشر، على شرف الناشطة الأمريكية ريتشل كوري، والتي قتلت تحت "جنازير" آليات الاحتلال العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة عام 2003.

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