طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وحفظها على جهازك

يعد يوتيوب هو نظام الفيديو الأساسي لمشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية وإطلاق الأحداث ومقاطع الفيديو الموسيقية وتدفق الألعاب وغير ذلك الكثير، ولكن فى الأوقات التي لا يمكنك فيها الوصول إلى الإنترنت ، يمكنك دائمًا الاعتماد على مشاهدة YouTube فى وضع عدم الاتصال، أى بحفظها محليًا على جهازك، وفقا لتقرير gadgets360.

وإذا لم تتمكن من تثبيت تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فلا يزال بإمكانك تنزيل مقاطع فيديو YouTube بكميات كبيرة عبر YouTubePlaylist.

وفى عدة مراحل اتبع هذه الخطوات لتنزيل مقاطع فيديو YouTube بشكل مجمّع على نظام Windows أو Mac

1. افتح أي قناة YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واضغط فوق قوائم التشغيل ثم اضغط بزر الماوس الأيمن فوق أي قائمة تشغيل واضغط فوق نسخ الرابط.

2. في علامة تبويب جديدة ، قم بزيارة YouTubePlaylist وأنشئ حسابًا جديدًا.

3. بمجرد الانتهاء من ذلك الصق رابط YouTube في شريط البحث على موقع YouTube Playlist على الويب واضغط على Enter.

4. دع موقع الويب ينتهي من المعالجة، وبعد الانتهاء ستكون جميع الملفات جاهزة للتنزيل وكل ما عليك فعله هو تحديد All Title Video وستكون جاهزًا.

هذا إلى جانب تنزيل مقاطع الفيديو بكميات كبيرة، هناك أيضًا خيار لقص وتنزيل مدة معينة من مقاطع الفيديو الفردية، ويدعم YouTubePlaylist.cc تنزيل مقاطع الفيديو بتنسيقات ملفات مختلفة وبصرف النظر عن YouTube، يمكنك أيضًا تنزيل مقاطع الفيديو للمشاهدة في وضع عدم الاتصال من منصات مشاركة الفيديو الأخرى مثل Vimeo و dailymotion وما إلى ذلك.