وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطرح مساحات العمل على مستعرض إيدج وكالة الرأي الفلسطينية 4 أطعمة تجنبى إعطاءها لطفلك مع الحليب وكالة الرأي الفلسطينية كيف يحدث التهاب الجيوب الأنفية؟ وكالة الرأي الفلسطينية مشروبات وعصائر تساعد فى التخلص من السموم ودهون البطن وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق جزئي لملعب يوفنتوس وكالة الرأي الفلسطينية صدور قرار بحرمان الجماهير من حضور بطولة رمضانية وكالة الرأي الفلسطينية البريج يكتب التاريخ بوصول قطبي المخيم لنهائي الدوري وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 12 شابًا من الداخل المحتل
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وحفظها على جهازك

07 نيسان / أبريل 2023 10:08

202006260652435243
202006260652435243

يعد يوتيوب هو نظام الفيديو الأساسي لمشاهدة مقاطع الفيديو الدعائية وإطلاق الأحداث ومقاطع الفيديو الموسيقية وتدفق الألعاب وغير ذلك الكثير، ولكن فى الأوقات التي لا يمكنك فيها الوصول إلى الإنترنت ، يمكنك دائمًا الاعتماد على مشاهدة YouTube فى وضع عدم الاتصال، أى بحفظها محليًا على جهازك، وفقا لتقرير gadgets360.

وإذا لم تتمكن من تثبيت تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فلا يزال بإمكانك تنزيل مقاطع فيديو YouTube بكميات كبيرة عبر YouTubePlaylist. 

وفى عدة مراحل اتبع هذه الخطوات لتنزيل مقاطع فيديو YouTube بشكل مجمّع على نظام Windows أو Mac

1. افتح أي قناة YouTube على جهاز الكمبيوتر الخاص بك واضغط فوق قوائم التشغيل ثم اضغط بزر الماوس الأيمن فوق أي قائمة تشغيل واضغط فوق نسخ الرابط.

2. في علامة تبويب جديدة ، قم بزيارة YouTubePlaylist وأنشئ حسابًا جديدًا.

3. بمجرد الانتهاء من ذلك الصق رابط YouTube في شريط البحث على موقع YouTube Playlist على الويب واضغط على Enter.

4. دع موقع الويب ينتهي من المعالجة، وبعد الانتهاء ستكون جميع الملفات جاهزة للتنزيل وكل ما عليك فعله هو تحديد All Title Video وستكون جاهزًا.

هذا إلى جانب تنزيل مقاطع الفيديو بكميات كبيرة، هناك أيضًا خيار لقص وتنزيل مدة معينة من مقاطع الفيديو الفردية، ويدعم YouTubePlaylist.cc تنزيل مقاطع الفيديو بتنسيقات ملفات مختلفة وبصرف النظر عن YouTube، يمكنك أيضًا تنزيل مقاطع الفيديو للمشاهدة في وضع عدم الاتصال من منصات مشاركة الفيديو الأخرى مثل Vimeo و dailymotion وما إلى ذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟