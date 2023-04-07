الآلآف يؤدون صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينين صلاة الفجر العظيم للجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك ،وذلك رغم الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال، وخرج المصلين من المصلى القبلي بعد أداء صلاة الفجر،بالهتاف في المصلى القبلي بشعارات ترفض المسّ بالأقصى وتحيي المقاومة الفلسطينية، من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"تحية لكتائب عز الدين".

وقبل ساعات قليلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى مجدداً، وقامت بالاعتداء على المرابطين والمعتكفين فيها.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية إلى منطقة باب الأسباط من جهة حي وادي حلوة في بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وتتكرّر اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، والاعتداءات على المعتكفين الفلسطينيين المرابطين في المسجد.