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الاحتلال يُعرقل وصول المصلين لصلاة الجمعة الثالثة في "الأقصى"

07 نيسان / أبريل 2023 12:20

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عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، وعرقلت وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

ويقتصر أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان مدينة القدس، والداخل الفلسطيني المحتل، ولأعداد محدودة ضمن شروط وقيود من فلسطينيي الضفة وغزة الحاصلين على تصاريح خاصة.

ويستمر توافد المصلين للأقصى رغم التشديدات الأمنية التي يفرضها الاحتلال على الحواجز العسكرية الفاصلة بين القدس ومدن الضفة الغربية.

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