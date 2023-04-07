"حمادة "عملية الأغوار رد سريع والأقصى خط أحمر

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، على عملية إطلاق النار البطولية في الأغوار.

وقال المتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس، محمد حمادة: "نوجه التحية لشبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعتها الجدية".

وأضاف: "المقاومة متجذرة في قلوب أبناء شعبنا والمرابطين في المسجد الأقصى".

وتابع: "الأوفياء للأقصى يردون اليوم على عدوان الاحتلال على غزة والضفة والقدس بعملية بطولية في الأغوار".

وأكمل: "هذه العملية تؤكد أن المقاومة ردها سريع وفي أماكن حساسة أمنياً للاحتلال".

وشدد حمادة على أن عدوان الاحتلال على الأقصى لن يمر وقالتها المقاومة أن الأقصى خط أحمر وكل ما يقوم به الاحتلال عبث بصواعق التفجير.