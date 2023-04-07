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أسير من بلدة يعبد يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

07 نيسان / أبريل 2023 12:47

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دخل الأسير احمد نايف عطية تركمان من بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير تركمان (51 عاما) اعتقل عام 2003 وحكمت عليه سلطات الاحتلال، بالسجن مدى الحياة.

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