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خلال مسيرة جماهيرية نصرةً للأقصى

القانوع: المقاومة يدها ممدودة للرد على الاحتلال في كل الساحات

07 نيسان / أبريل 2023 02:01

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أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن المقاومة الفلسطينية يدها ممدودة لتطال الكيان في كل مكان ونقطة، وهي ممتدة في كل الساحات.

وقال القانوع، خلال مسيرة جماهيرية ظهر الجمعة نصرةً للأقصى:" إن شعبنا أثبت أن المسجد الأقصى هو محور الصراع مع العدو الصهيوني، "وهو ينتفض في كل أماكن وجوده انتصارًا للقدس والمسجد الأقصى"، مبينًا أن الشعب الفلسطيني بعث رسالة تحدٍ للاحتلال، بأنه لم يمرر جرائمه بحق المعتكفين في المسجد الأقصى.

وحذر القانوع من أن استمرار الاعتداءات ومحاولات تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، سيفجر المنطقة برمتها.

وأكمل "طلقات المقاومين في الأغوار تؤكد أن الرد على جرائم الاحتلال بالأقصى سيكون في كل الساحات".

وشدد القانوع أن جرائم الاحتلال بالمسجد الأقصى تذهب بالمنطقة إلى حرب دينية وإقليمية غير مسبوقة، محذرًا أن حكومة الاحتلال الفاشية تتحمل التصعيد على المنطقة، والذي ينذر بحرب واسعة تطال الكيان حتى زواله.

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