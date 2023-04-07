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الفصائل تبارك عملية الأغوار و تحذر الاحتلال من الاستمرار في جرائمه

07 نيسان / أبريل 2023 02:06

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Nj76t

باركت فصائل فلسطينية، عملية الأغوار البطولية، اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية حماس، العملية التي نُفّذت صباح اليوم قرب "مستوطنة الحمرة" بالأغوار المحتلة، وقالت إنها ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرّة بحق المسجد الأقصى وعدوانه الهمجي على لبنان وغزّة الصامدة.

وحذرت الحركة في بيانها، الاحتلال من مغبّة الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى. وأكدت الحركة أن شعبنا موحّدٌ وسيواصل الدفاع عن نفسه وأقصاه الذي سيبقى إسلامياً خالصاً ولا مكان للاحتلال فيه ولا سيادة.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، " نبارك عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين اليوم الجمعة المباركة من شهر رمضان الفضيل".

من جهتها، باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، عملية الأغوار، وقالت إنها عمل مقاوم يرسخ تشابك جبهات المواجهة في التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع على الأقصى والمقدسات.

وأكدت لجان المقاومة، أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك. وباركت الجبهة الديمقراطية العملية، مشددة على أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال في الأقصى المبارك.
 

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