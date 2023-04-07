"الجهاد الإسلامي" تُبارك عملية الأغوار

غزة- الرأي:

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين صباح اليوم الجمعة.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أن هذه العملية البطولية التي جاءت انتقاماً للمسجد للأقصى وشعبنا العظيم.

وقالت "الجهاد": إن هذه العملية جاءت في ظل حملة "لتزول الحواجز" التي أعلنتها سرايا القدس لاستهداف حواجز الاحتلال بالضفة، وتأكيداً على "وحدة الساحات"، رداً على جرائم العدو وإرهابه وتغول حكومته الفاشية".

وأوضحت أن العملية أثبتت بأن المقاومة جاهزة للرد وإيلام المحتل من حيث لا يحتسب، وتبعث برسالة قوية أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد يوازي حجم الجريمة.

فلسطين اليوم.