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٦ اصابات خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة في كفر قدوم

07 نيسان / أبريل 2023 03:23

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 أصيب ستة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة شبان بالرصاص المعدني، نقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة قلقيلية، بالإضافة لإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة العشرات من أبناء القرية، وعدد من المتضامنين الأجانب، وسط ترديد الشعارات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية

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