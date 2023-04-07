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الاحتلال يعتدي على وقفة احتجاجية نصرة للأقصى في الداخل

07 نيسان / أبريل 2023 08:10

أرشيف
أرشيف

الداخل المحتلوكالة الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عدة متظاهرين، واعتدت على وقفات منددة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك، وغزة ولبنان في عدة بلدات داخل أراضي العام 48.

وشهدت البلدات العربية عدة وقفات منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المعتكفين في المصلى القبلي واعتقال المئات.

ففي بلدة كابول، اعتقلت شرطة الاحتلال، متظاهرين اثنين أحدهما فتى، لرفعهما العلم الفلسطيني خلال الوقفة التي نظمت على مفترق البلدة، نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة ولبنان.

واعتدى عناصر الشرطة على المشاركين ومنعوهم من رفع العلم الفلسطيني، فيما اعتقلت الشرطة العديد من الشبان في عدة بلدات عربية منها: الناصرة، وسخنين، وكفر مندا، وباقة الغربية وأم الفحم.

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