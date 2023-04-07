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مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية "بتل أبيب" وارتقاء المنفذ

07 نيسان / أبريل 2023 10:11

مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية مزدوجة
مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية مزدوجة

فلسطين المحتلةوكالة الرأي:

قتل مستوطن وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة، بينها 5 خطيرة ، في عملية مزدوجة بمنطقة" تل أبيب" في الداخل الفلسطيني المحتل.

و ذكرت مصادر عبرية أن منفذ العملية استشهد جراء إطلاق النار عليه، وهو يوسف أحمد أبو جابر من مدينة كفر قاسم، بالداخل المحتل.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة إن" الحديث عن عملية دهس وإطلاق النار على المنفذ بعد انقلاب السيارة في تل أبيب".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 5 إصابات ميؤوس منها، فيما هناك إصابتين بحالة متوسطة،.

واعتبرت مصادر عبرية، هذه العملية بالصعبة، " لأنها وقعت وسط "تل أبيب" التي قال رئيس أركان جيش الاحتلال أنه عزز القوات بها". 

وقرر رئيس حكومة الاحتلال استدعاء كافة وحدات الاحتياط في قوات "حرس الحدود" واستدعاء المزيد من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال.

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