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الصداقة يتوج بـ كأس الشهيد المقادمة لكرة الطائرة

08 نيسان / أبريل 2023 09:46

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توج فريق الصداقة ببطولة كأس الشهيد إبراهيم المقادمة لكرة الطائرة، عقب فوزه على غريمه التقليدي خدمات جباليا بنتيجة (3_1)، في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الخميس على صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وحضر المباراة العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، يتقدمهم عبد السلام هنية الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود.أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعضو اتحاد كرة الطائرة إيهاب كحيل، ورئيس نادي الصداقة د. حازم شحادة، ورئيس خدمات جباليا د. خضر فياض.

وجاءت نتائج على النحو التالي (25_13)،(27_25)،(23_25)،( 25_13).

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