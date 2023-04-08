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ريال مدريد يطارد صدارة الدوري الإسباني أمام فياريال

08 نيسان / أبريل 2023 09:52

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يستضيف فريق ريال مدريد الإسبانى منافسه فياريال فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليا فى المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد فياريال فى المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ولعب ريال مدريد 27 مباراة، حقق الفوز في 18 لقاء، وتَعادل في 5 مباريات، وخَسر 4 مباريات، وكان قد فاز فى مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني على فريق بلد الوليد بسداسية نظيفة.

من جانبه، أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، أن فريقه لن يرفع راية الاستسلام بشأن مسابقة الدوري الاسباني، رغم ابتعاد المتصدر برشلونة عن الفريق الملكى بـ12 نقطة كاملة بعد 27 جولة فى الليجا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن تدريب البارسا مستقبلاً أمر مستحيل.

وقال أنشيلوتي فى المؤتمر الصحفي، "نريد مواصلة القتال فى الدوري الإسباني حتى النهاية، يعتقد البعض أننا استسلمنا فى الدورى بسبب فارق النقاط، ولكن نريد القتال للنهاية".

وعن الفوز فى الكلاسيكو قال، "هذه العودة تمنحنا الكثير من الثقة، لا يوجد فرق كبير، حقيقة أنه حدث عدة مرات يعطينا الثقة، أرى اللاعبين متحدين للغاية، متحمسين للغاية".

وأضاف، "إنها مباراة نصف نهائية، الشيء المهم هو النهائي، الفوز على برشلونة يسمح لهم بالفوز باللقب، على مستوى كرة القدم أضعها فى مكان عال، فى العشرة الأوائل، مع الأخذ فى الاعتبار أننى لعبت العديد من النهائيات، سنلعب النهائي الرابع هذا الموسم، لكن علينا أن ننهي الموسم بشكل، نحن راضون على الرغم من أننا خلف برشلونة فى الليجا لأن برشلونة قدم أداءً جيداً للغاية، لكننا نفكر فى الليجا، لأنها تساعد على الحصول على ديناميكية جيدة، سنقاتل".

وعن إمكانية تدريب برشلونة خلفا لتشافي قال، "بالنسبة لى تدريب برشلونة أمر مستحيل، لدي الكثير من الاحترام لتشافي وبرشلونة، لكننى لا أتغير من أجل أى شخص، لأنني فى أفضل نادٍ فى العالم، أنا فى مكان أرى فيه الكثير من المودة ولا أريد أن أتغير".

وعن فينسيوس قال، "لقد تدرب كثيراً وتحسن، لكنه أيضاً أكثر ثقة، لقد تعامل مع هذا الموقف بشكل جيد للغاية، أعددنا مهمة لتحسين اللمسة الأخيرة، العمل الفردى الذى قام به هو التسديد أمام المرمى، وكان أكثر ثقة وأكثر صبراً أمام المرمى، وتعامل مع الأمر بشكل جيد للغاية".

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