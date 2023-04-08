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طرق لتقليل دهون البطن..

08 نيسان / أبريل 2023 09:59

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202108010429282928

يعاني الكثير من الأشخاص من ازدياد الدهون الحشوية تلك الدهون المتراكمة تقع تحت الجلد مباشرة في منطقة البطن ، والتي تعرض صحة هولاء الي مخاطر الإصابة بامراض السرطان والسكر والقلب والاوعية الدموية والسكتات الدماغية والسمنة أيضا .

ونصحي الباحثون بمختلف الدراسات التي أجريت بهذا الشأن اتباع نظام صحي سليم للحد من زيادة الدهون داخل البطن وتقليلها الي حد كبير حتي لا تتعرض الي مشاكل صحية خطيرة مشيرين الي ان الافراط في تناول الأطعمة يجعلك تصاب بخطر امراض القلب والسكر ، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

خمس طرق لتقليل الدهون الحشوية:

1.السيطرة على حجم حصة الطعام.

2. التركيز على تمارين القلب.

3.تغيير نوع الحبوب التي تتناولها.

4. الحصول على قسط جيد من النوم ليلا بانتظام.

5.تناول الدهون الصحية.

أوضحت الدرسة ان رياضة الجري أو ركوب الدراجات أو المشى لمدة 30 دقيقة بشكل يومي، يساهم في تحسين روتين القلب يمكن أن يكون له تأثير كبير على تقليل الدهون الحشوية والكبدية.

وأظهرت نتائج الدراسة الي ان استهلاك الشوفان والبرغل لهما تأثير كبير في تقليل دهون البطن ، وحجم انتفاخ البطن، بالإضافة الي الانتظام في مواعيد النوم تساعد أيضا في دورة حرق الدهون مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في أنماط النوم .

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