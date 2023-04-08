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كيف تحصل على المغنيسيوم من طعامك

08 نيسان / أبريل 2023 10:02

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هل تشعر بالنسيان أو تكافح من أجل التركيز؟ قد يكون اللوم على نظامك الغذائي، أظهرت الأبحاث الحديثة وجود صلة قوية بين تناول المغنيسيوم وصحة الدماغ ، وخاصة عند النساء ، لا يحصل الكثير من الناس على ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية، وإليك طرق زيادة مستويات المغنيسيوم في جسمك لتحسين صحة الدماغ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

المغنيسيوم وصحة الدماغ
المغنيسيوم هو معدن أساسي مطلوب للعديد من وظائف الجسم المهمة ، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم ، ودعم وظائف الأعصاب والعضلات ، والحفاظ على صحة العظام ، لا يستهلك الكثير من الناس ما يكفي من المغنيسيوم في وجباتهم الغذائية.

كيف تزيد مستويات المغنيسيوم في جسمك؟
 
1. تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم
من أفضل الطرق لزيادة تناول المغنيسيوم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم بشكل طبيعي.

* الخضراوات الورقية الداكنة: السبانخ واللفت والكرنب مصادر ممتازة للمغنيسيوم.

* المكسرات والبذور: اللوز والكاجو وبذور اليقطين وبذور السمسم كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم.

* الحبوب الكاملة: الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل كلها غنية بالمغنيسيوم.

البقوليات: العدس والحمص والفاصوليا السوداء كلها مصادر جيدة للمغنيسيوم.

2. اختر الأطعمة المدعمة بالمغنيسيوم
يتم الآن تحصين العديد من الأطعمة بالمغنيسيوم لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك اليومية، تشمل بعض الأمثلة على الأطعمة المدعمة بالمغنيسيوم حبوب الإفطار والحليب وبعض أنواع المياه المعبأة.

3. النظر في تناول مكملات المغنيسيوم
إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامك الغذائي ، فقد ترغب في التفكير في تناول مكمل المغنيسيوم، تحدث إلى طبيبك قبل البدء في أي مكملات جديدة.

4. الحد من تناول الكافيين
وفقًا للدراسات ، يمكن أن يتداخل الكافيين مع امتصاص المغنيسيوم ، لذلك من الجيد الحد من تناول هذه المواد.

5. اطبخ بالأعشاب والتوابل
بعض الأعشاب والتوابل ، مثل الريحان والكزبرة والكمون غنية بالمغنيسيوم، جرب إضافة هذه الأعشاب والتوابل إلى وجباتك لزيادة تناول المغنيسيوم.

6. زيادة تناول الفاكهة والخضراوات
الفواكه والخضراوات غنية بشكل عام بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك المغنيسيوم، بعض الأمثلة على الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم تشمل الموز والأفوكادو والتين والبطاطا الحلوة.

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