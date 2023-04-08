كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

غزة - وكالة الرأي :

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد.

ودعت المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.