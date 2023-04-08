كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد.
ودعت المسافرين الواردة أسمائهم في الكشف للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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08 نيسان / أبريل 2023 10:28
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