مؤسسات فلسطينية وحقوقية بأميركا تدعو لمسيرات نصرة للأقصى

واشنطن – وكالة الرأي :

دعت مؤسسات فلسطينية وحقوقية، أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في التظاهرات التي ستنظم تنديداً بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على المسجد الاقصى المبارك.

وذكرت أن التظاهرات ستنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع في عدة مدن رئيسية (شيكاغو، بوسطن، دالاس) وفي ميدان (تايمز سكوير الشهير) بمدينة نيويورك.

وطالبت المؤسسات من الجميع المشاركة بكثافة في هذه المسيرات لإعلاء الصوت حول ما يتعرض لها شعبنا من جرائم اسرائيلية متصاعدة وتحديداً في المسجد الاقصى المبارك، لاسيما في شهر رمضان وهو ما يحصل كل عام.

كذلك للضغط على الحكومة الأميركية للتحرك ضد ما يحصل في فلسطين واجبار الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة على وقف عدوانها ضد المصلين العزل.