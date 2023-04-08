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الاحتلال يعتقل شاباً من بيت فجار جنوب بيت لحم

08 نيسان / أبريل 2023 11:32

بيت لحم – وكالة الرأي :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وائل احمد ديرية، أثناء عبوره حاجز الحمرا العسكري، الرابط بين مدن الضفة والأغوار الفلسطينية.

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