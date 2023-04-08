وكالة الرأي الفلسطينية جميل مزهر: شعبنا ومقاومته موحّدون في مواجهة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية حراك المعلمين بالضفة يؤكد: فعاليات الإضراب مستمرة وكالة الرأي الفلسطينية المعتكفون من الداخل المحتل ينطلقون للرباط بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 10 ملايين دولار منحة من البنك الدولي لتحسين كفاءة القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط طوباس وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة" تزور جمعية مبرة الرحمة في يوم اليتيم العربي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث الخطة المرورية البديلة لتوسعة مفترق الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 وفيات و25 إصابة في 71 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: العدوان على الأقصى سيوسّع دائرة المواجهة مع الأمة جمعاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة مواطن واعتقاله خلال اعتداء للاحتلال ومستوطنيه شرق بيت لحم

08 نيسان / أبريل 2023 03:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - وكالة الرأي:

أصيب مواطن برضوض، خلال اعتداء شنه مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة أغنام، قبل أن يعتقله جيش الاحتلال في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المزارعين قرب مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المواطن عطا الله ابراهيم عبيات برضوض، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان من خلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسرقة مواشيهم، وفرض غرامات مالية بحقهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟