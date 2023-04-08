اعتقال مواطن بعد إصابته خلال اعتداء للاحتلال شرق بيت لحم

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطن برضوض، خلال اعتداء شنه مستوطنون، اليوم السبت، على رعاة أغنام، قبل أن يعتقله جيش الاحتلال في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأكدت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت عددا من المزارعين قرب مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة المواطن عطا الله ابراهيم عبيات برضوض، قبل أن يتم اعتقاله من قبل جنود الاحتلال.

ويشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم بحق رعاة الأغنام في كيسان من خلال إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وسرقة مواشيهم، وفرض غرامات مالية بحقهم.