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18 إسرائيليا قتلوا في العمليات الفلسطينية منذ بداية العام

08 نيسان / أبريل 2023 04:08

عملية فدائية
عملية فدائية

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت إحصائية "إسرائيلية"، مقتل 18 إسرائيليا بين جنود ومستوطنين جراء العمليات الفلسطينية منذ بداية العام الحالي 2023.

وبحسب الإحصائية، فقد أدت موجة العمليات التي بدأت قبل حوالي عام وشهرين إلى مقتل 50 إسرائيليا.

وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الحالي حدثت 18 عملية وهي، 10 عمليات إطلاق نار، 4 عمليات دهس، 4 عمليات طعن.

ويذكر أن عمليتين وقعتا اليوم الجمعة، الأولى صباحا في الأغوار وقتل فيها مستوطنتين جراء إطلاق نار من مسلحين على سيارة إسرائيلية، والثانية مساء قتل فيها سائح إيطالي وأصيب 7 إسرائيليين في عملية دهس وإطلاق نار بتل أبيب.

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