وكالة الرأي الفلسطينية لليوم الـ63... الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لمسيرات نصرة لفلسطين في الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية خبير إسرائيلي: حماس تعمل باستراتيجية عميقة ضدنا وكالة الرأي الفلسطينية بن غفير يأمر بزيادة أعداد شرطة الاحتلال داخل الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تضع مراكزها في خدمة المجتمع وكالة الرأي الفلسطينية 18 إسرائيليا قتلوا في العمليات الفلسطينية منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل إغلاق مدخل بلدة قصرة لليوم الثالث في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "تكية سنابل العودة" تواصل تقديم طعام الإفطار للمتعففين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: ألف مواطن معتقلون إدارياً لأول مرة منذ 20 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال مواطن بعد إصابته خلال اعتداء للاحتلال شرق بيت لحم
أخبار » عربي ودولي

دعوات لمسيرات نصرة لفلسطين في الولايات المتحدة

08 نيسان / أبريل 2023 05:19

مسيرة نصرة لفلسطين
مسيرة نصرة لفلسطين

وكالات- وكالة الرأي:

دعت مؤسسات فلسطينية ومنظمات حقوقية، أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في تظاهرات ستنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، (الأحد) في عدة مدن رئيسية.

وستشمل التظاهرات شيكاغو، وبوسطن، ودالاس، وفي ميدان "تايمز سكوير الشهير" بمدينة نيويورك، وذلك "لإعلاء الصوت حول ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم إسرائيلية متصاعدة، وتحديدًا، ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات".

وفي السياق، شهدت العاصمة البريطانية، أمس الجمعة، مظاهرة بمشاركة المئات، احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟