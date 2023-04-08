دعوات لمسيرات نصرة لفلسطين في الولايات المتحدة

وكالات- وكالة الرأي:

دعت مؤسسات فلسطينية ومنظمات حقوقية، أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في تظاهرات ستنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، (الأحد) في عدة مدن رئيسية.

وستشمل التظاهرات شيكاغو، وبوسطن، ودالاس، وفي ميدان "تايمز سكوير الشهير" بمدينة نيويورك، وذلك "لإعلاء الصوت حول ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من جرائم إسرائيلية متصاعدة، وتحديدًا، ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات".

وفي السياق، شهدت العاصمة البريطانية، أمس الجمعة، مظاهرة بمشاركة المئات، احتجاجًا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين بداخله.