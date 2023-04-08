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لليوم الـ63... الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام

08 نيسان / أبريل 2023 05:23

الداخل المحتل-الرأي:

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة؛ إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 63على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة.

وكانت محكمة الاحتلال أجلت الاسبوع الماضي محاكمة الأسير عدنان لتاريخ 29/05/2023م، غير آبهة بإضرابه عن الطعام.

ويعاني الأسير عدنان من خطورة وضعه الصحي، حيث يعتبر قرار محكمة الاحتلال بمثابة إعدام بحقه.

ويقبع في سجن "عيادة الرملة" بظروف صحية خطيرة في ظل تجاهل سلطات الاحتلال الصهيوني لمطلبه المشروع في إنهاء اعتقاله التعسفي والحرية.

وتصاعدت المطالبات والدعوات، بنقل الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال خضر عدنان للمشفى لتلقي العلاج، عقب تدهور وضعه الصحي وفقدانه للوعي.

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