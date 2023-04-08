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مستوطنون يعتدون على المواطنين ويذبحون أغناما جنوب الخليل

08 نيسان / أبريل 2023 05:50

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - وكالة الرأي:

أصيب عدد من المزارعين، برضوض وكدمات، وذبح المستوطنون 10 رؤوس من الأغنام، اليوم السبت، خلال هجوم نفذوه على مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفاد مصادر محلية، بأن مستوطني "متسبي يائير" و"ابناء يعقوب داليا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، اعتدوا على المواطنين وذبحوا 10 رؤوس من الاغنام تحت حماية جيش الاحتلال.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن عددا من مستوطني المستوطنتين المذكورتين اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية ومزارعين عزّل من عائلات عبد ربه وأبو عرام والنجار، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين

وناشد الجبور، في تصريحات صحفية، الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون ارغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات.

 

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