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عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال بنابلس وقلقيلية

08 نيسان / أبريل 2023 09:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

قالت وسائل إعلام عبرية، إن عمليتا إطلاق نار ضد قوات الاحتلال وقعت في محافظتي نابلس وقلقيلية مساء اليوم السبت.

وقال موقع 0404 العبري، إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات في العمليتين.

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