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16 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

08 نيسان / أبريل 2023 09:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 16 عملا مقاوما، من بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، واندلاع المواجهات في 9 نقاط.

وفي القدس، شهد شارع يافا محاولة دهس، فيما اندلعت مواجهات في محيط الأقصى وحاجز شعفاط، تخللها إطلاق مفرقعات نارية.

وأطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في برقين بجنين، ومستوطنة ميراف وحاجز دوتان، واندلعت مواجهات في برقين وطورة.

وشهدت كلا من طوباس وبيت لحم والخليل اندلاع مواجهات مع الاحتلال وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية.

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