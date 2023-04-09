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إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لكوكب المريخ تشبه Google Earth

09 نيسان / أبريل 2023 09:17

إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لكوكب المريخ تشبه Google Earth
إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد لكوكب المريخ تشبه Google Earth

إذا كنت من الأشخاص الذين يمكنهم قضاء ساعات في الضغط حول Google Earth، فهناك خريطة جديدة لك ولكن خارج هذا الكوكب، حيث أصدرت وكالة ناسا الخريطة ثلاثية الأبعاد 3D الأكثر تفصيلاً للمريخ على الإطلاق.
 
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تم إنشاؤها بواسطة مختبر بروس موراي لتصور الكواكب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، وتعد الخريطة التفاعلية العالمية CTX Mosaic للمريخ عبارة عن فسيفساء مكونة من الصور التي التقطتها مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لناسا.
 
طور الفريق الخريطة على مدى ست سنوات، وجمع حوالي 110.000 صورة لكوكب المريخ، وتم تنظيم معظم الصور باستخدام خوارزمية كمبيوتر، ولكن تمت إضافة 13000 صورة إلى الخريطة يدويًا بواسطة الباحثين.
 
كما أن الخريطة مفصلة للغاية بحيث تغطي حوالي 270 قدمًا مربعًا (25 مترًا مربعًا) من سطح المريخ في كل بكسل، وبعبارة أخرى: إذا تمت طباعة الخريطة، فستكون الصورة 5.7 تريليون بكسل (5.7 تيرابكسل) أكبر من ملعب كرة قدم.
 
قالت لورا جربر، عالمة المريخ في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في كاليفورنيا، أنه استشهدت 120 ورقة بحثية تمت مراجعتها بالفعل بالنسخة التجريبية للخريطة، مما يدل على فائدتها للعلماء.
 
لكن الخريطة متاحة أيضًا للجمهور، وهي سهلة الاستخدام، فما عليك سوى فتح الخريطة في متصفح الويب، ثم الضغط حولها لاستكشاف مناطق مختلفة من الكوكب، والتكبير لرؤية التفاصيل مثل مسارات الغبار التي تتقاطع مع السطح.
 
وتوجد حتى علامات مثل منطقة Jezero Crater، حيث تعمل المركبة المتجولة Perseverance التابعة لناسا حاليًا، وOlympus Mons، أكبر بركان في النظام الشمسي.
قال جاي ديكسون، مدير مختبر موراي، الذي قاد المشروع، في البيان: "أردت شيئًا يمكن للجميع الوصول إليه.. يمكن لأطفال المدارس استخدام هذا الآن.. يمكن لأمي، التي بلغت 78 عامًا ، استخدام هذا، والهدف هو تقليل الحواجز أمام الأشخاص المهتمين باستكشاف المريخ ".

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