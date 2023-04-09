إليك 7 أطعمة تساعدك على محاربة الانتفاخ المزمن

الكلى السكرية، والمعروفة أيضًا باسم اعتلال الكلية السكري، هي حالة مزمنة خطيرة تصيب الأفراد المصابين بداء السكري، يحدث عادةً نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم غير المنضبط والاستخدام المطول لأدوية السكري، تتأثر قدرة الكلى على أداء وظيفتها المعتادة المتمثلة في التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم باعتلال الكلية السكري، من خلال اتباع أسلوب حياة صحي وعلاج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم بشكل فعال، يمكنك إيقاف أو تأخير اعتلال الكلية السكري، إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي دائم، ما يتطلب غسيل الكلى أو زرع الكلى، وإليك العلامات التحذيرية المرتبطة بمرض الكلى السكري، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

7 علامات تحذيرية لكلية مصابة بداء السكري يجب الانتباه لها:

1. بروتين في البول (بيلة بروتينية)

تتميز العلامات المبكرة لمرض الكلى السكري عادةً بوجود الألبومين ، وهو نوع من البروتين ، في البول يمكن الكشف عن ذلك عن طريق اختبار البول، لا تسمح الكلى ، في ظل الظروف العادية ، للبروتين بالمرور ، وأي بروتين في البول هو علامة حمراء لتلف الكلى.

2. تورم في القدمين أو الكاحلين أو اليدين (وذمة)

يحدث التورم عادة بسبب عدم قدرة الكلى على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، يظهر عادة في القدمين أو الكاحلين أو اليدين وينتج عنه مظهر منتفخ، يمكن أن يسبب أيضًا زيادة الوزن حيث يحتفظ الجسم بسوائل أكثر مما يحتاج.

3. التعب أو الضعف

الشكوى الرئيسية بين مرضى الكلى السكري هي التعب أو التعب الشديد، يحدث هذا عادةً بسبب فقر الدم ، وهي حالة تتوقف فيها الكلى عن إنتاج إرثروبويتين، وهو هرمون يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام.

4. ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو علامة شائعة لمرض الكلى السكري، عندما تتلف الكلى ، فإنها تسبب خللاً في نظام تنظيم ضغط الدم في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي.

5. تغير مفاجئ في الشهية

التغيير المفاجئ في الشهية أو انخفاض الشهية هو أيضًا علامة تحذير لمرض الكلى السكري، ويرجع ذلك إلى تراكم الفضلات في الدم، ما يؤدي إلى الغثيان والقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن.

6. صعوبة النوم (الأرق)

يعتبر الأرق أو صعوبة النوم علامة على مرض الكلى المتقدم، عادة ما يكون مصحوبًا بمتلازمة تململ الساقين (RLS) ويمكن أن يسبب التعب والتهيج والضباب العقلي.

7. حكة في الجلد وجفاف الجلد

يمكن أن تسبب أمراض الكلى أيضًا حكة وجفاف الجلد ، وهي علامة على تراكم الفضلات والسموم في مجرى الدم، يمكن أن يسبب هذا طفح جلدي واحمرار وبقع جافة على الجلد.