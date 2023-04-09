غارات إسرائيلية على سوريا

دمشق - وكالة الرأي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات على مناطق عدة في سوريا.

وذكرت مصادر أمنية سورية أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف عدة أهداف في محيط دمشق، إلى جانب مركز عمليات اللواء 90 في القنيطرة، وموقع "تل الخارف" شرقي بلدة ناحتة، ومقر اللواء 52 في ريف درعا الشرقي، وهي مواقع تتبع للجيش السوري النظامي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن 3 قذائف جديدة أطلقت من الأراضي السورية سقطت منها اثنتان في منطقة مفتوحة بالجولان المحتل وواحدة عند خط وقف إطلاق النار، إضافة إلى 3 قذائف أطلقت مساء السبت.

وأعلن فصيل لواء القدس في سوريا عن مسؤوليته استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري.

وقال لواء القدس في تصريح مقتضب، إن استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى.