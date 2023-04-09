وكالة الرأي الفلسطينية سان جرمان يستعيد نغمة الانتصارات وفارق الست نقاط عن لنس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يسقط أمام فياريال قبل موقعته القارية أمام تشلسي وكالة الرأي الفلسطينية صينية تثير الفضول بنشر صور بيضة مسلوقة عمرها 20 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية سقوط رجل من الطابق الـ19 دون أن يصاب بأي أذى وكالة الرأي الفلسطينية جيمس ويب يلتقط أولى صوره للعملاق الجليدي "أورانوس"! وكالة الرأي الفلسطينية غارات إسرائيلية على سوريا وكالة الرأي الفلسطينية علامات تنذر بالخطر.. شخص ما يتجسس على هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية إضراب شامل يَعم كافة مؤسسات "أونروا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف علمي مذهل.. محيط هائل من الماء حول الأرض
أخبار » عجائب وطرائف

جيمس ويب يلتقط أولى صوره للعملاق الجليدي "أورانوس"!

09 نيسان / أبريل 2023 09:58

جيمس ويب يلتقط أولى صوره للعملاق الجليدي "أورانوس"!
جيمس ويب يلتقط أولى صوره للعملاق الجليدي

شارك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا أول نظرة على أورانوس، حيث كشف عن حلقات متوهجة غير مرئية حول العملاق الجليدي وأقماره السبعة والعشرين.

والتقط التلسكوب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات الكوكب في الصورة الجديدة، والتي تبدو ساطعة للغاية بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة مضيئة واحدة.

كما أذهل علماء الفلك بقوة JWST، حيث التقط أضعف حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 في رحلة الطيران بواسطة Voyager 2.

وتتكون الحلقات الرئيسية من صخور جليدية يبلغ عرضها عدة أقدام، بينما تتكون الحلقات الأخرى بشكل أساسي من كتل جليدية مظلمة بالصخور. والحلقات رفيعة وضيقة ومظلمة مقارنة بتلك الموجودة في الكواكب الأخرى، مثل زحل.

والتقط ويب أيضا العديد من الأقمار السبعة والعشرين المعروفة لأورانوس، ومعظمها صغير جدا وخافت بحيث لا يمكن رؤيته هنا، ولكن تم تحديد ستة أقمار سطوعا في صورة العرض العريض التي كانت تعرض لمدة 12 دقيقة فقط.

ويعرف أورانوس بأنه ظل أزرق مذهل ناتج عن طبقة سميكة من الضباب في غلافه الجوي.

وأطلق الباحثون بقيادة جامعة أكسفورد على هذه الطبقة اسم Aerosol-2، والتي قالوا إنها ستبدو بيضاء عند الأطوال الموجية المرئية. 

وأصبحت صورة JWST ممكنة من خلال ملف كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam)، التي تلتقط الضوء من خلال نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف الكهرومغناطيسي، وجلبت المجرات البعيدة إلى تركيز حاد في الصورة الجديدة.

وشاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في بيان: "عندما نظرت Voyager 2 إلى أورانوس، أظهرت كاميرتها كرة زرقاء وخضراء عديمة الملامح تقريبا بأطوال موجية مرئية. ومع الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء والحساسية الإضافية لـ "جيمس ويب"، نرى المزيد من التفاصيل، ما يُظهر مدى ديناميكية الغلاف الجوي لأورانوس حقا".

وأعلن علماء ناسا مؤخرا عن محاولة لدفع وكالات الفضاء لإطلاق مسبار إلى أورانوس ونبتون في ثلاثينيات القرن الحالي.

ولا يُعرف سوى القليل جدا عن تكوين الكوكبين الأزرقين حيث كانت المركبة الفضائية الوحيدة التي زارتهما هي Voyager 2، التي كانت تحلق في الثمانينيات. إن إطلاق المجسات في الثلاثينيات من القرن الماضي أمر منطقي لأنه سيتلقى دفعة من كوكب المشتري "المتوافق تماما'' مع نبتون وأورانوس.

ويسمح الاصطفاف السماوي النادر للمركبة الفضائية بالالتفاف حول كوكب المشتري لزيادة السرعة وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى العوالم الخارجية.

المصدر: ديلي ميل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟