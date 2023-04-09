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سقوط رجل من الطابق الـ19 دون أن يصاب بأي أذى

09 نيسان / أبريل 2023 10:09

سقوط-من-الطّابق-العلوي
سقوط-من-الطّابق-العلوي

نجا رجل روسي من الموت بأعجوبة، بعدما سقط من الطابق الـ 19 لإحدى البنايات شاهقة الارتفاع في مدينة "Voronezh" القريبة في الجنوب الغربي من الحدود مع أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية، إن الحظ كان حليف الرجل الثلاثيني أكثر مما ينبغي، حيث سقط من شرفة شقته بالطابق 19 في المدينة، وهوى مرتطمًا بسقف سيارة رباعية الدفع، وبقي حيًا كأن شيئا لم يكن ولم يصبه أي أذى.

وبحسب ما تناقلته الصحف المحلية، أسرع مارة في المكان إلى الرجل بعد سقوطه، لينتشلوه معتقدين أنه فارق الحياة، إلا أنهم استغربوا بقاءه على قيد الحياة، فساعدوه على النهوض، ثم لم يصدقوا أعينهم ثانية حين رأوه ينهض.
وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان، وقوف الرجل البالغ من العمر 39 عاماً على ظهر السيارة التي ارتطم بسقفها، ثم نزل إلى الرصيف من دون أي صعوبة، إلى أن أقبلت سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

وقال شاهد عيان، إن الرجل الذي نجا من الموت بأعجوبة شُهد يصرخ من شرفة شقته بعبارات لم يفهموها قبل سقوطه منها، لذلك قامت الشرطةبتحقيق سريع لمعرفة إذا كان سقوطه حادثاً أم محاولة انتحار، أو محاولة قتل تعرض لها.

واتضح مما اكتشفته الشرطة أن الرجل كان مخموراً على الشرفة، وأن جيراناً من مبنى مقابل رأوه يحاول الحفاظ على توازنه، فاتصلوا بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت دورية منها إلى المكان، لم يجده أفرادها على الشرفة كما كانوا يعتقدون، بل مستلقيًا على سطح سيارة Nissan Х-Trail يملكها أحد الجيران.

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