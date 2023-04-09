ريال مدريد يسقط أمام فياريال قبل موقعته القارية أمام تشلسي

تلقى ريال مدريد ضربة معنوية قبل اربعة ايام من موقعته القارية أمام تشلسي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا بخسارته أمام ضيفه فياريال 2-3 السبت ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتجمد رصيد ريال الثاني الذي باتت حظوظه بالاحتفاظ بلقبه ضئيلة جداً عند 59 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يستقبل جيرونا الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تقدم فياريال موقتا إلى المركز الخامس مع 47 نقطة.

وهي المرة الثالثة التي يتواجه فيها الفريقان هذا الموسم، فكانت الغلبة في الاولى لفياريال 2-1 في الدوري في المرحلة 16، وردّ ريال في الكأس المحلية 3-2 في ثمن النهائي.

وقرر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي اراحة المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام تشلسي في المسابقة القارية الأم، وزج بالثلاثي ماركو أسنسيو والفرنسي أورليان تشواميني ودانيال سيبايوس في الوسط.

وحمل الفرنسي كريم بنزيمة (خرج في الدقيقة 59) شارة القيادة بعدما تألق في الفترة الأخيرة بتسجيله ثلاثية مرتين في مباراتين توالياً أمام بلد الوليد 6-صفر في الدوري وغريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة أخرجته من نصف نهائي الكأس المحلية.

وغاب عن فياريال هدافه جيرار مورينو، ولكن مع باو توريس وداني باريخو والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

واربك أسنسيو دفاع فياريال بعدما راوغ داخل المنطقة ومرر إلى فينيسوس جونيور على اليسار ليعيدها الاخير للاسباني إلا ان تسديدته اصطدمت بالمدافع توريس وخدعت حارسه خوسيه رينا (16).

وادرك الضيف التعادل بعد تمريرة من لو سيلسو إلى النيجيري صامويل شوكويزي الذي تخلص من ناتشو وسدد كرة بقدمه اليسرى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (39).

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم ريال بهدف فينيسيوس جونيور الذي تخلص من شوكويزي والجزائري عيسى ماندي ليسدد في المرمى على يمين الحارس (48)، قبل أن يفرض البديل خوسيه موراليس التعادل مجدداً بعد 3 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب (70).

ووجه شوكويزي الضربة القاضية لريال بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية العليا (80).

وطالب ريال بركلة جزاء بعدما اخترق البديل الفرنسي إدواردو كامافينغا منطقة جزاء فياريال لتصطدم الكرة بيد ماندي الذي كان على الارض، إلا أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" للعودة عن قراره باحتساب الركلة (85).

وعزز ريال سوسييداد مركز الرابع بفوزه على ضيفه خيتافي 2-صفر.

وسجل ميكيل أويارزابال (45+2) وتاكيفوزا كوبو (60) هدفي النادي الباسكي الذي أحكم قبضته على المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 51 نقطة.

وبعد بداية قوية هذا الموسم، تراجع أداء سوسييداد ليخرج من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ويسمح لريال بيتيس وفياريال باللحاق به في "الليغا" ضمن سباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم.



كما تقدم أتلتيكو مدريد الثالث (54 نقطة) والذي يحلّ ضيفاً على رايو فايكانو الأحد، على سوسييداد في آذار/مارس بعد تعادل الأخير أمام قادش، إلا انه بفوزه هذه الأمسية تقدم بفارق 6 نقاط عن بيتيس الذي يواجه قادش الأحد أيضاً.

وعوّض أتلتيك بلباو خيبة عدم بلوغه المباراة النهائية للكأس المحلية بخروجه أمام أوساسونا في نصف النهائي (خسر صفر-1 ذهاباً وتعادل 1-1 إياباً)، بفوزه على مضيفه إسبانيول 2-1.

ورفع بلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إسبانيول الذي مُني بخسارته الخامسة توالياً ويصارع لعدم الهبوط عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويعود الفوز الأخير لإسبانيول الذي بات مهدداً بخسارة مركزه بانتظار نتيجة مباراة ألميريا وضيفه فالنسيا مع 27 نقطة لكل منهما أيضاً الأحد، إلى المرحلة 23 أمام ريال مايوركا 2-1.

وسجّل المهاجم المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي هدفين في أقل من ربع ساعة منحا أوساسونا فوزه الاول في خمس مباريات، على ضيفه التشي متذيل الترتيب 2-1.

تخلّف صاحب الأرض بهدف تيتي مورينتي قبل الاستراحة (44)، بيد ان الزلزولي عادل في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من الدفاع الى الشباك، ثم سجل هدف الفوز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس (84)، ليحقق أول ثنائية له في الليغا.

ويلعب الزلزولي (21 عاماً و5 مباريات دولية) مع أوساسونا معاراً من برشلونة.

ورفع أوساسونا الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس المحلية أمام ريال مدريد الشهر المقبل، رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن، فيما اقترب التشي (13) أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.