سان جرمان يستعيد نغمة الانتصارات وفارق الست نقاط عن لنس

استعاد باريس سان جرمان فارق النقاط الست عن منافسه المباشر لنس الذي يلتقيه الاسبوع المقبل، بفوزه على مضيفه نيس بهدفين نظيفين السبت في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 69 نقطة مقابل 63 للنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

دخل نيس المباراة وهو لم يخسر في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات (8 انتصارات و6 تعادلات) وهي ثاني أفضل سلسلة له في تاريخه بعد الاولى بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر عام 1984. كما انه لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في الدوري (5 انتصارات و5 تعادلات).

وخاض مدافع باريس سان جرمان البرازيلي ماركينيوس مباراته الرقم 400 مع فريقه فبات ثالث اكثر لاعبا تمثيلا في صفوفه في مختلف المسابقات بعد جان مارك بيلورجيه (435) والايطالي ماركو فيراتي (409).

في المقابل، كان كريستوف غالتييه مدرب فريق العاصمة يواجه فريقه السابق.

ويواجه غالتييه ضغوطاً كبيرة على رأس الجهاز الفني لسان جرمان لا سيما بعد خروجه من دوري الابطال بخسارة فريقه ذهابا وايابا في ثمن النهائي امام بايرن ميونيخ وتراجع مستوى فريقه في الاسابيع الاخيرة بعد خسارته مباراتين توالياً على أرضه امام رين وليون في المرحلتين الاخيرتين.

وبعد ان اصاب البرتغالي دانيلو القائم بكرة رأسية (22)، نجح الارجنتيني ليونيل ميسي الذي اطلق انصار سان جرمان في المباراة الاخيرتين صفرات الاستهجان ضده، في التسجيل مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي نونو منديش (26).

ورفع ميسي رصيده الى 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم مع 13 تمريرة حاسمة ايضا.

ورد نيس بمحاولات خجولة عموماً قبل ان يتصدى حارس سان جرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما ببراعة لكرة رأسية ماكرة من تيريم موفي في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول.

ضغط نيس في مطلع الشوط الثاني وكاد المدافع البرازيلي دانتي يدرك التعادل لكن كرته اصطمدت بالعارضة ثم القائم قبل ان يشتت ماركينيوس الخطر (51).

ونجح سان جرمان في حسم النتيجة في صالحه عندما رفع ميسي ركلة ركنية تطاول لها المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو راموس فوق الجميع واودعها رأسية داخل الشباك (76).

وحقق أنجيه متذيل الترتيب أول فوز له منذ أيلول/سبتمبر الماضي اثر تغلبه على ليل 1-صفر.

ورفع أنجيه رصيده الى 14 نقطة لكنه لا يزال مهدداً بقوة بالهبوط الى الدرجة الثانية لأنه يتخلف عن آخر الناجين أوكسير بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بثماني مراحل.

اما ليل الخامس فأهدر فرصة تشديد الضغط ولو موقتاً على موناكو الرابع الذي يلتقي مع نانت الاحد حيث بقي متخلفاً عن فريق الامارة بفارق 5 نقاط.

ويعود آخر فوز لأنجيه الى 18 أيلول/سبتمبر عام 2022 عندما تغلب على نيس في عقر دار الاخير، ليضع حداً لسلسلة من 21 مباراة من دون أي انتصار.

كان ليل الطرف الافضل معظم فترات المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 67 في المئة لكن من دون فعالية حيث اصطدم بتكتل دفاعي منظم ومن ورائه الحارس المتألق بول برناردوني الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة للفريق الشمالي وتحديداً أمام انجل غوميز (5 و34 و55) كما تألق في الذود عن مرماه عندما أبعد كرة قوية للكندي جوناثان ديفيد (70).

وسجل البديل البوسني خاليد سابانوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.