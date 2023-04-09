النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2504) الأحد 9/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

وزير شؤون القدس: إسرائيل تضع موطئ قدم بالمسجد الأقصى لمستوطنيها

ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل إلى 1016 سجينا

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تصادق على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

حماس تنعى الشهيد سليم وتؤكد تصعيد شعبنا للمقاومة دفاعًا عن الأقصى

أخبار إسرائيلية

استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ 14 على التوالي

نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث التطورات الأمنية

بن غفير يصدر أوامر جديدة لشرطة الاحتلال

يديعوت: إيران تفتح جبهات من غزة والضفة ولبنان وسوريا

هل فقدت إسرائيل سلاح الردع بعد صواريخ غزة ولبنان؟.. جيش الاحتلال يرد

توجيهات عسكرية من نتنياهو بعد هجوم تل أبيب وعملية الأغوار

اخبار دولية

تظاهرات في لندن وجهود قطرية لوقف التصعيد

أخبار عربية

الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى

التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط

الخارجية الأردنية ترفض استلام رسائل حاولت إسرائيل من خلالها تزوير حقيقة ما يجري في الأقصى

شرطة الاحتلال تمنع الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)

نادي الأسير الفلسطيني: 800 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2023

تعزيزات أمنية في إسرائيل في أعقاب عمليتين في الضفة وتل أبيب

اتجاه إلى التهدئة بين إسرائيل والفصائل بعد تجنب مواجهة «متعددة الجبهات»

«الجهاد الإسلامي» تهاجم «انحياز» الاتحاد الأوروبي لإسرائيل

اتهام لإسرائيل بتكثيف حربها ضد الفلسطينيين في منطقة «ج»

الاهرام المصرية

إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة نابلس

إصابة أربعة فلسطينيين في اعتداء المُستوطنين على السيارات على أطراف "رام الله" الشمالية

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى

"الجدار والاستيطان".. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 6 مُخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين مُهددين بالتهجير قسرًا ويذبحون أغنامهم

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط "طوباس" لليوم الثاني على التوالي

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك

إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة نابلس

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين مهددين بالتهجير قسرا ويذبحون أغنامهم

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" باحات الأقصى تتحول إلى ثكنة عسكرية وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد

المرابطة المقدسية هنادي الحلواني لـ الشرق: لن أبرح أبواب المسجد الأقصى حتى التحرير

(102) منشأة استهدفها الاحتلال بالضفة والقدس الشهر الماضي

مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية-نابلس

4إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي

الحياة الجديدة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

الاحتلال يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك

"مجلس أولياء الأمور" يدعو المعلمين إلى الالتزام الكامل بالدوام المدرسي غدا

الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس

30 ألف مصلٍّ يؤدون التراويح والعشاء في المسجد الأقصى

الاحتلال يصادق على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

نادي الأسير: عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 1000 معتقل

جريدة الأيام

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عزون وإصابات جراء اعتداءات المستوطنين

التوتر يخيّم على غزة و"طائرات الاغتيال" لا تغادر الأجواء

المغرب: وقفات احتجاجية في عدة مدن تنديداً باقتحام الأقصى

تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة

إسرائيل تمدد إغلاق الضفة والقطاع وتعزز الإجراءات الأمنية في مدنها

روايات متناقضة حول عملية تل أبيب وعائلة الشهيد تطالب بلجنة تحقيق

الشرطة الإسرائيلية توصي بعدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

القدس ثكنة عسكرية.. اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى

عرب 48

القدس: 5 مصابين بجريمة إطلاق نار بينها خطيرة

الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

9 نيسان (أبريل)

2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.

2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.

1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.

قطاع غزة. 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية

1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.