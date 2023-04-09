النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2504) الأحد 9/4/2023
أخبار فلسطينية
وزير شؤون القدس: إسرائيل تضع موطئ قدم بالمسجد الأقصى لمستوطنيها
ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل إلى 1016 سجينا
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تصادق على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
حماس تنعى الشهيد سليم وتؤكد تصعيد شعبنا للمقاومة دفاعًا عن الأقصى
الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
"بكيرات": الاعتكاف في الأقصى واجب لمواجهة مخاطر تهويده
16 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
"مزهر" يشيد بالعمليات الفدائية ويدعو لتصعيد المقاومة
أخبار إسرائيلية
استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة الإسرائيلية للأسبوع الـ 14 على التوالي
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث التطورات الأمنية
بن غفير يصدر أوامر جديدة لشرطة الاحتلال
هآرتس: الأيام المقبلة حساسة رغم رغبة الأطراف بتجنب حرب واسعة
يديعوت: إيران تفتح جبهات من غزة والضفة ولبنان وسوريا
"الموساد" الإسرائيلي شجع الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو
هل فقدت إسرائيل سلاح الردع بعد صواريخ غزة ولبنان؟.. جيش الاحتلال يرد
توجيهات عسكرية من نتنياهو بعد هجوم تل أبيب وعملية الأغوار
اخبار دولية
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل
تركيا تدعو لتحرك برلماني إسلامي حيال الاعتداءات الإسرائيلية
تظاهرات في لندن وجهود قطرية لوقف التصعيد
بوليفيا تعرب عن تضامنها مع فلسطين ومطالب شعبها
خبراء أمميون يطالبون المدعي العام للجنائية بتعجيل زيارته الاستقصائية لفلسطين
أوستن يؤكد لغالانت دعم أمن "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية من غزة ولبنان
أخبار عربية
“التعاون الإسلامي”: جرائم إسرائيل تهدد أمن المنطقة
إسرائيل تشن غارات على سوريا رداً على إطلاق صواريخ
لبنان لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن رفضاً لاعتداءات إسرائيل
نصرالله يدعو لأوسع مشاركة بإحياء مناسبة يوم القدس العالمي
الأردن يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار إسرائيل في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى
"الأزهر" يدعو المسلمين للدفاع عن "الأقصى"
التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط
الخارجية الأردنية ترفض استلام رسائل حاولت إسرائيل من خلالها تزوير حقيقة ما يجري في الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
شرطة الاحتلال تمنع الشبان من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية- (فيديو)
نادي الأسير الفلسطيني: 800 أمر اعتقال إداري منذ مطلع 2023
تعزيزات أمنية في إسرائيل في أعقاب عمليتين في الضفة وتل أبيب
الشرق الأوسط
اتجاه إلى التهدئة بين إسرائيل والفصائل بعد تجنب مواجهة «متعددة الجبهات»
«الجهاد الإسلامي» تهاجم «انحياز» الاتحاد الأوروبي لإسرائيل
اتهام لإسرائيل بتكثيف حربها ضد الفلسطينيين في منطقة «ج»
الاهرام المصرية
إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة نابلس
إصابة أربعة فلسطينيين في اعتداء المُستوطنين على السيارات على أطراف "رام الله" الشمالية
الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى
"الجدار والاستيطان".. الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 6 مُخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين مُهددين بالتهجير قسرًا ويذبحون أغنامهم
الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية في محيط "طوباس" لليوم الثاني على التوالي
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك
إصابة مصور صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحواجز العسكرية المُحيطة بمدينة نابلس
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين مهددين بالتهجير قسرا ويذبحون أغنامهم
الغد الأردنية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يحوّلها إلى ثكنة عسكرية
إصابات في عملية إطلاق نار جديدة بالقدس
الشرق القطرية
" باحات الأقصى تتحول إلى ثكنة عسكرية وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد
المرابطة المقدسية هنادي الحلواني لـ الشرق: لن أبرح أبواب المسجد الأقصى حتى التحرير
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو رغم مضايقات الاحتلال.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في الأقصى
"عرين الأسود" تكشف تفاصيل إعدامها عميلًا بتهمة الخيانة
لواء القدس في سوريا يعلن مسؤوليته عن القصف الصاروخي بالجولان المحتل
وفاة شاب متأثراً بإصابته بإطلاق نار في رفح
الأردن تحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار انتهاك الاحتلال الأماكن المقدسة
القدس المحلية
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
(102) منشأة استهدفها الاحتلال بالضفة والقدس الشهر الماضي
مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية-نابلس
4إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالي
الحياة الجديدة
استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
الاحتلال يعرقل دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك
"مجلس أولياء الأمور" يدعو المعلمين إلى الالتزام الكامل بالدوام المدرسي غدا
الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس
30 ألف مصلٍّ يؤدون التراويح والعشاء في المسجد الأقصى
الاحتلال يصادق على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
نادي الأسير: عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 1000 معتقل
جريدة الأيام
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عزون وإصابات جراء اعتداءات المستوطنين
التوتر يخيّم على غزة و"طائرات الاغتيال" لا تغادر الأجواء
المغرب: وقفات احتجاجية في عدة مدن تنديداً باقتحام الأقصى
تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة
إسرائيل تمدد إغلاق الضفة والقطاع وتعزز الإجراءات الأمنية في مدنها
روايات متناقضة حول عملية تل أبيب وعائلة الشهيد تطالب بلجنة تحقيق
الشرطة الإسرائيلية توصي بعدم اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء
وكالة صفا
"حمادة": العدوان على المسجد الأقصى لن يقابل إلا بالمقاومة
مصدر: الأردن رفض استلام رسائل من "إسرائيل" بشأن الأقصى
توضيح حول حالة المعابر في غزة ليوم غدٍ الأحد
مركز: 1600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال بـ3 أشهر
"الديمقراطية" تدعو السلطة للتوقف عن استجداء المجتمع الدولي
وكالة الرأي الفلسطينية
صور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
إضراب شامل يَعم كافة مؤسسات "أونروا" في غزة
الشرطة: وفاة شاب إثر خلاف عائلي في رفح
صور 30 ألف مصلٍ أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى
4 إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب البيرة
مصرع فلسطيني إثر إصابته بجريمة إطلاق نار في حيفا
الاحتلال يدرس تمديد إغلاق الضفة في أعقاب العمليات الفدائية
فلسطين اليوم
بالفيديو قوات الاحتلال تعتدي على المصلين عند باب الأسباط وتمنعهم من الوصول للأقصى
الجهاد: جرائم الاحتلال بحق شعبنا وانتهاك المقدسات سيرتد على العدو ناراً وجحيماً
بالفيديو مسيرة استفزازية للمستوطنين عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى
الاحتلال يشدد الخناق حول الأغوار الشمالية
عشرات المستوطنين يهاجمون منازل الفلسطينيين في الأغوار الشمالية
د. الحساينة: مقاومة شعبنا ستبقي شوكة في حلق الكيان الصهيوني
سما نيوز
القدس ثكنة عسكرية.. اقتحامات جماعية للمستوطنين للمسجد الأقصى
الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس
الاحتلال يغلق أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى أريحا
مستوطنون يغلقون طريق قلقيلية-نابلس
إصابات باطلاق نار في القدس
عرب 48
القدس: 5 مصابين بجريمة إطلاق نار بينها خطيرة
الاحتلال يصادق على 543 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
وكالة وفا
الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري وقرية فروش ...
محافظة القدس: الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين ...
الاحتلال يحوّل باحات الأقصى إلى ثكنة عسكرية و ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 نيسان (أبريل)
- 2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.
- 2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.
- 1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.
- 1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.
- 1948م عصابتا شتيرن والأرغون الصهيونيتان تنفذان مذبحة مروعة في قرية دير ياسين العربية القريبة من القدس في فلسطين، تسفر عن ذبح 254 مدنياً فلسطينياً على الأقل من النساء والشيوخ والأطفال وتدمير أكثر من 15 بيتاً بالمتفجرات وتنفيذ عمليات نهب واسعة. والقيادة السياسية الصهيونية "تكرم" مرتكبي المذبحة!.